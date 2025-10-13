Región | Finalizaron las obras de la Ruta 63 entre Dolores y Tordillo

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, junto al presidente de AUBASA, José Arteaga; el intendente de Tordillo, Héctor Olivera, y de Dolores, Juan Pablo García, recorrieron las nuevas obras que se finalizaron sobre la Ruta Provincial 63, entre Dolores y Tordillo.

Al respecto, Katopodis aseguró: “Estamos apostando muy fuerte al turismo y a que todo el circuito de la Costa Atlántica tenga rutas más seguras para el desarrollo de esta temporada. Por eso, el ensanche en la Ruta Provincial 11 entre Gesell y Mar chiquita, la repavimentación integral de toda la Ruta 2 y estos casi 30 km repavimentados en la Ruta 63, entre Dolores y Esquina de Crotto”.

Y continuó: “Esto es el Estado de la Provincia de Buenos Aires, el trabajo serio de AUBASA y el Ministerio para mantener las rutas en condiciones y tener la infraestructura que todos nos merecemos”.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios finalizó las obras de pavimentación y mejoras en casi 30 km de la Ruta Provincial 63, entre Dolores y Tordillo. Los trabajos incluyeron la repavimentación con mezcla asfáltica del tramo comprendido entre los kilómetros 29,5 y 18 (sentido a CABA) y entre los kilómetros 10 y 29 (sentido a la Costa Atlántica), así como también, tareas de bacheo profundo y señalización horizontal.

La Ruta Provincial 63 es el principal enlace entre la Autovía 2 y la Ruta Provincial 11, lo que la convierte en un tramo clave del Sistema Vial Integrado del Atlántico y una vía esencial para quienes viajan hacia las localidades de la costa atlántica bonaerense

Las nuevas obras en este tramo beneficiarán la circulación en toda la ruta, acortando los tiempos de viaje y mejorando la seguridad vial de quienes por allí viajan. Asimismo, beneficiará la conectividad entre los municipios de Tordillo y Dolores, lo que a su vez potencia el circuito económico y productivo de la zona.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos lleva adelante obras de Conectividad y Logística para la gestión, la planificación y ejecución de obras y proyectos que fortalecen la matriz logística, mediante la consolidación de corredores viales provinciales y la mejora y modernización de las rutas y los caminos, potenciando el desarrollo productivo de las distintas regiones y favoreciendo la integración y la seguridad vial en toda la provincia.