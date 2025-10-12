Correcaminata en Santa Teresita por Octubre Rosa atrajo a centenares

En el marco del mes de concientización sobre el cáncer de mama, Santa Teresita fue sede de una nueva edición de la correcaminata por Octubre Rosa, que reunió a más de 300 personas en una jornada enfocada en la prevención y el cuidado de la salud.

La actividad se realizó en la tarde del sábado y, debido a la alta participación, la largada se demoró más de una hora y media por la cantidad de inscripciones que se realizaron en el lugar.

Estuvieron presentes el Intendente del Partido de La Costa, Dr. Juan de Jesús, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, autoridades municipales, integrantes del equipo de salud y vecinos y turistas que se sumaron con entusiasmo a la caminata solidaria.

La propuesta se enmarca dentro de una serie de acciones impulsadas por el municipio para promover los controles médicos periódicos, el acceso a estudios preventivos y la difusión de información sobre el cáncer de mama.

12 octubre, 2025 por Salud

