Desde este lunes 13 de octubre se implementará un nuevo desvío en la Ruta Provincial Nº 11, a la altura del kilómetro 481, en el marco de las obras para convertirla en autovía entre Villa Gesell y Mar Chiquita.

La medida afectará a quienes circulen en sentido a Villa Gesell, ya que serán redirigidos a una mano única durante 1200 metros, tras lo cual se retomará la circulación normal. El tramo intervenido contará con señalización específica y cartelería preventiva.

El objetivo del desvío es mantener la fluidez del tránsito, minimizar el impacto sobre la circulación local y garantizar condiciones seguras tanto para los trabajadores como para quienes transiten por la zona.

Desde la Dirección de Vialidad bonaerense solicitan a los conductores circular con precaución, respetar las velocidades permitidas y atender la señalización en el sector de obra.