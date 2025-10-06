Allanamiento en San Bernardo por un hurto esclarecido

Un allanamiento realizado por la Policía de la Provincia de Buenos Aires permitió esclarecer un hecho de hurto ocurrido en San Bernardo días atrás, tras la denuncia de un vecino al que le habían sustraído herramientas de trabajo del interior de su vehículo sin ejercer violencia.

El hecho se registró el pasado 2 de octubre en la zona de Chiozza entre Obligado y Frías, donde desconocidos robaron elementos utilizados para tareas de pintura en altura desde una camioneta estacionada. A partir de la denuncia, personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Cuarta de San Bernardo inició la investigación y el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas.

Fuentes consultadas por MdA Noticias indicaron que las imágenes permitieron identificar a dos hombres que se desplazaban en una motocicleta de color negro, los cuales habrían tenido participación directa en el robo. Con esos datos, la policía solicitó una orden judicial para allanar un domicilio en la localidad de Mar de Ajó, donde residía uno de los sospechosos.

El operativo, autorizado por el Juzgado de Garantías en turno y supervisado por la Unidad Fiscal de Instrucción N°1 de Mar del Tuyú, se concretó el 4 de octubre con resultado positivo. En el lugar se produjo la aprehensión de un hombre mayor de edad y el secuestro de una motocicleta Honda CB1 color negro junto a prendas de vestir coincidentes con las registradas en los videos de las cámaras de seguridad.

De acuerdo con las mismas fuentes, el Ministerio Público Fiscal dispuso la notificación de imputación bajo el artículo 60 del Código Procesal Penal, así como las diligencias de rigor para avanzar con la causa, caratulada como “Hurto«