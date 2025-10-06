El estado local realiza controles y secuestros de motos sin documentación y escapes libres

El Partido de La Costa está realizando una serie de trabajos de ordenamiento urbano intensivos y sostenidos, enfocados principalmente en la problemática de la contaminación sonora generada por escapes de motos modificados o «libres».

Estos trabajos se enmarcan en una política municipal de «Cuidar la Vida» y de mejora de la convivencia ciudadana. Además, el estado local fortalece el trabajo en el control de documentación de los motovehiculos.

En este marco, Adrián González, Secretario de Ordenamiento Urbano del distrito se expresó en el aire de Radio Noticias donde destacó:

Estamos trabajando para que se encuentre una herramienta eficaz.

Los detalles: