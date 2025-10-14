El último fin de semana largo dejó un saldo positivo para el turismo en la provincia de Buenos Aires, con una ocupación promedio del 65 % en destinos tradicionales y emergentes, y picos del 70 % en varias localidades, según datos del Observatorio Turístico provincial.

Los destinos más buscados fueron Mar del Plata, Tandil, Pinamar, Villa Gesell y Tigre, donde el movimiento turístico benefició especialmente al sector hotelero y gastronómico, impulsado también por las reservas de último momento.

En Mar del Plata, las reservas hoteleras comenzaron con un 55 % y se estima que la ocupación llegó al 60 %, con la llegada de más de 100.000 visitantes, entre ellos 40.000 jóvenes finalistas de los Juegos Bonaerenses 2025. Además, la ciudad fue sede de una amplia agenda de eventos, como la Fiesta Bresh en el Polideportivo Islas Malvinas.

En el interior, Tandil alcanzó un 70 % de ocupación y 11 de sus 24 establecimientos relevados estuvieron al 100 %. El flujo turístico se concentró en actividades como la 9ª Isla Fest (de cerveza artesanal), la Fiesta de las Familias en Cerro Leones y propuestas gastronómicas locales.

Villa Gesell y Pinamar mantuvieron niveles de ocupación en torno al 60 %, con buena presencia de visitantes regionales y un clima que acompañó. En el norte bonaerense, Tigre recibió una gran cantidad de excursionistas, consolidándose como destino para escapadas de un día.

Otro destino con buenos números fue Chascomús, que alcanzó un 70 % de ocupación con estadías promedio de tres días y dos noches. La ciudad ofreció una agenda cultural activa con el Festival de Cine, Chascomús Medita y la Fiesta del Tamborcito IV.

El turismo interno continúa siendo clave en el movimiento económico de los fines de semana largos, con expectativas positivas de cara a la temporada de verano.