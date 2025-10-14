Con gran expectativa y clima festivo, comenzaron este fin de semana en Mar del Plata las finales de los Juegos Bonaerenses 2025, una de las competencias juveniles más importantes de la provincia.

El Partido de La Costa participa con una delegación de 240 representantes, entre deportistas, entrenadores y referentes culturales, que competirán en disciplinas como atletismo, natación, fútbol, ajedrez y acuatlón, entre otras.

Durante una entrevista con Radio Noticias Web (FM 105.7), el subsecretario de Deportes, Prof. Gustavo Leiva, expresó el orgullo por la participación local:

“Es una alegría enorme ver cómo los chicos y chicas de La Costa llegan a esta instancia. Hay mucho trabajo detrás y un enorme esfuerzo de cada uno para representar al distrito de la mejor manera”, señaló.

Las finales se extenderán hasta el próximo jueves 17 de octubre y reunirán a miles de jóvenes de toda la provincia. Desde el área de Deportes destacaron también el acompañamiento de las familias y el cuerpo técnico costero.