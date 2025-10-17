General Lavalle tuvo una destacada participación en los Juegos Bonaerenses Juveniles, donde dos representantes del distrito lograron subirse al podio en sus respectivas disciplinas.

Patricio Lara obtuvo la medalla de plata tras alcanzar el segundo puesto en lanzamiento de bala, demostrando precisión y fuerza en una competencia que reunió a jóvenes de toda la provincia.

Por su parte, Mía Sedran logró el tercer lugar en la prueba de velocidad, ganando la medalla de bronce en atletismo. Su desempeño se destacó por la constancia, el entrenamiento y el compromiso deportivo que viene sosteniendo.

Ambos jóvenes fueron parte de la delegación que representó a Lavalle en esta edición de los juegos, que cada año convoca a miles de chicos y chicas de todo el territorio bonaerense para competir en distintas disciplinas deportivas, culturales y recreativas.

Estos logros no solo reflejan el talento individual de los atletas, sino también el acompañamiento de las familias, entrenadores y del equipo municipal que impulsa el deporte juvenil como herramienta de inclusión y desarrollo.