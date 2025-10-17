Heredia en el acto por la Lealtad del PJ en La Costa

Damián Rafael Heredia, secretario general del Sindicato de Empleados Municipales (SEM), participó este jueves del acto por el Día de la Lealtad Peronista organizado por el Consejo del Partido Justicialista de La Costa.

El evento tuvo lugar el 16 de octubre a las 18:30 horas, en la sede partidaria ubicada en Mar del Tuyú, en Avenida 79 y calle 6. La convocatoria fue abierta a la comunidad y reunió a militantes, dirigentes y simpatizantes del peronismo local bajo el lema “Festejamos la lealtad a la justicia social”, en conmemoración de los 80 años del 17 de octubre de 1945.

A través de sus redes sociales, Heredia expresó su acompañamiento a la militancia local y destacó el valor del trabajo colectivo: “Junto a la militancia con la cual todos los días trabajamos con responsabilidad, sin perder la esperanza y entendiendo que es posible cambiar la realidad que vivimos hoy”, publicó.

Además, se refirió al legado del movimiento justicialista con un mensaje directo: “Sepan liberchantas que el peronismo tiene una gran historia de resistencia y siempre vuelve. El peronismo está más vigente que nunca y van a ver peronismo hasta que se vayan de este mundo”.

El cierre de la publicación fue con una expresión contundente: “¡Viva Perón, carajo!”.

En el evento también se compartió una frase histórica de Juan Domingo Perón que sintetiza el espíritu de la jornada:

“La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés: el del pueblo”.

El Día de la Lealtad recuerda la masiva movilización obrera de 1945 que exigió la liberación de Perón, y marca el nacimiento del movimiento peronista.