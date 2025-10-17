Vecinos de San Bernardo mantuvieron este jueves una reunión con el subcomisario Juan González Orono, titular de la Comisaría IV, con el objetivo de dialogar sobre temas vinculados a la seguridad de la localidad.

El encuentro, que se realizó en horas de la tarde-noche de ayer, se desarrolló en un clima cordial y participativo. Durante la charla, se señalaron tres zonas puntuales de la localidad donde se solicitó una vigilancia más exhaustiva ante situaciones que generaron preocupación vecinal.

Según indicaron los asistentes, el subcomisario González Orono se comprometió a reforzar la presencia policial en los sectores mencionados, sumando patrullajes preventivos y una mayor atención a los horarios nocturnos.

“En materia de seguridad, San Bernardo está muy bien en comparación con otras zonas del Partido de La Costa”, comentaron algunos de los vecinos presentes. Sin embargo, remarcaron la importancia de mantener la prevención activa y el trabajo conjunto entre las autoridades y la comunidad.

Llamado a colaborar con la prevención

Desde la comisaría y también por parte de los vecinos, se insistió en la necesidad de dar aviso inmediato ante cualquier situación sospechosa o movimientos extraños en la vía pública.

📞 Ante cualquier duda o hecho fuera de lo común, se recomienda llamar directamente al 911.

El trabajo coordinado entre la ciudadanía y las fuerzas de seguridad es clave para mantener la tranquilidad en los barrios. Este tipo de encuentros vecinales busca reforzar ese vínculo y mantener canales de comunicación directos con las autoridades policiales.