El director del Museo de Mar de Ajó, Diego Gambetta, confirmó el hallazgo de un nuevo fósil en la zona sur de Punta Médanos. Se trata de un fémur semi completo de un megaterio, el extinto perezoso gigante que habitó la región pampeana hace miles de años.

«Caminando di con dicho material semi cubierto de arena, tuve que descubrirlo un poco con mi pincel», contó Gambetta, que protagonizó el hallazgo durante una recorrida habitual por la costa.

El fósil quedó al resguardo del museo y, según explicó el especialista, será analizado por investigadores del CONICET, el laboratorio LACEV y el Museo Argentino de Ciencias Naturales (MACN), quienes buscarán establecer a qué variante de megaterio pertenece y realizar un fechado absoluto.

«Este hallazgo nos permite seguir obteniendo datos de la fauna extinta pampeana de hace 8.000 años», destacó Gambetta, quien viene liderando múltiples tareas de exploración en la región.

El Museo de Mar de Ajó se consolida así como un referente del rescate paleontológico en el Partido de La Costa, con una colección que crece gracias al trabajo en territorio y el compromiso con la preservación de nuestro patrimonio natural.