Este lunes 6 de octubre, de 10.00 a 13.00, se realiza una nueva jornada del programa Eco Canje en el Palacio Municipal (Av. Costanera 8001, Mar del Tuyú).

Vecinos y vecinas podrán canjear 5 botellas plásticas limpias por plantas o arbustos, en una propuesta conjunta entre el municipio y la Cooperativa Reciclando Vidas.

La actividad se repetirá el miércoles 8, con el objetivo de reducir plásticos y sumar verde dentro del Plan de Arbolado Municipal, que ya lleva plantados más de 1300 árboles en el distrito.

Más info 👉 prensa.lacosta.gob.ar