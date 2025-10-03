San Clemente | Se viene un nuevo «Tuyú Nocturno» en Tapera de López

«Tuyú Nocturno en Tapera de López» es la experiencia de senderismo y astroturismo guiado que se realiza en el hermoso entorno natural de Tapera de López de San Clemente del Tuyú.

Este evento busca promover una reconexión con la naturaleza y el disfrute del paisaje costero bajo el manto de las estrellas.

La actividad que, además de ser una salida recreativa, tiene un fuerte componente de valoración del patrimonio natural de la región.

En este marco, escucha la comunicación con Anahi Cachagua, integrante de Anila Salvaje y desde la organización con RN.

Dale play: