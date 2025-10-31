La Costa | Continúa abierta la inscripción para la temporada 2026 en el registro de Artistas Callejeros

callejeros

La Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de La Costa informó que se encuentra abierta la inscripción para los y las artistas de calle que deseen trabajar durante la temporada 2026.

Los interesados e interesadas podrán inscribirse hasta el lunes 24 de noviembre a través del formulario disponible en la página oficial del municipio: www.lacosta.gob.ar/artistascallejeros2026.

Para realizar consultas o solicitar más detalles, se encuentra disponible el correo electrónico: lacostaartistascallejeros@gmail.com.

Etiquetas:

31 octubre, 2025 por Agenda Cultura Verano

También te puede interesar...

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

RADIO NOTICIAS EN VIVO

Publicidad

Medios



Archivos

Contador