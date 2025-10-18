El Grupo Scout Aeronavales Lucila del Mar invita a niñas, niños, jóvenes y personas adultas —desde los 6 hasta los 99 años— a sumarse a su propuesta educativa y recreativa, basada en actividades al aire libre, el desarrollo personal y el trabajo comunitario.

Con base en calle Tucumán N° 5800, en la localidad de La Lucila del Mar, el grupo forma parte del movimiento scout mundial, que tiene como objetivo la formación integral de las personas jóvenes a través de experiencias concretas, en contacto con la naturaleza y con fuerte anclaje en valores solidarios.

El enfoque del grupo combina el juego, la vida en comunidad, el aprendizaje práctico y el servicio. Todo en un ambiente de respeto, inclusión y crecimiento mutuo. Según explican desde la organización, “el escultismo es una aventura que transforma y deja huella”.

Entre sus principales propuestas se destacan:

Desarrollo personal: incorporación de habilidades prácticas, autonomía, liderazgo y trabajo en equipo.

incorporación de habilidades prácticas, autonomía, liderazgo y trabajo en equipo. Aventuras al aire libre: caminatas, campamentos, exploraciones y actividades que fortalecen el vínculo con la naturaleza.

caminatas, campamentos, exploraciones y actividades que fortalecen el vínculo con la naturaleza. Amistad y compañerismo: espacio de encuentro para construir relaciones basadas en el respeto, la colaboración y la diversidad.

La convocatoria está abierta durante todo el año. Para consultas o inscripción, se puede llamar al 2246-444279 o escribir por correo electrónico a adrianaameliaferraro@gmail.com.