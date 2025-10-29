Un operativo realizado por el Destacamento Vial La Costa terminó con la aprehensión de un hombre de 34 años que circulaba por la Ruta Provincial 11, a la altura del kilómetro 325, con una camioneta con pedido de secuestro activo y documentación apócrifa.

El hecho ocurrió el martes 28 de octubre y llamó la atención de los efectivos por diversas irregularidades en la identificación del rodado, una KIA K2500. Al verificar los datos, se confirmó que el dominio colocado correspondía a un vehículo con pedido de secuestro activo por hurto agravado desde 2017.

Además, el rodado presentaba vidrios con signos de devastación, numeración del motor y chasis alteradas, y una cédula automotor falsa, lo que derivó en el inmediato secuestro del vehículo y la aprehensión del conductor, con domicilio en la zona sur del Partido de La Costa.

El caso quedó a cargo de la Unidad Fiscal N°2 del Departamento Judicial Dolores, bajo la órbita del fiscal Martín Prieto.