Cayó en Ruta 11 con una camioneta adulterada y pedido de secuestro

WhatsApp Image 2025 10 29 at 09.57.00

Un operativo realizado por el Destacamento Vial La Costa terminó con la aprehensión de un hombre de 34 años que circulaba por la Ruta Provincial 11, a la altura del kilómetro 325, con una camioneta con pedido de secuestro activo y documentación apócrifa.

WhatsApp Image 2025 10 29 at 09.56.59

El hecho ocurrió el martes 28 de octubre y llamó la atención de los efectivos por diversas irregularidades en la identificación del rodado, una KIA K2500. Al verificar los datos, se confirmó que el dominio colocado correspondía a un vehículo con pedido de secuestro activo por hurto agravado desde 2017.

Además, el rodado presentaba vidrios con signos de devastación, numeración del motor y chasis alteradas, y una cédula automotor falsa, lo que derivó en el inmediato secuestro del vehículo y la aprehensión del conductor, con domicilio en la zona sur del Partido de La Costa.

El caso quedó a cargo de la Unidad Fiscal N°2 del Departamento Judicial Dolores, bajo la órbita del fiscal Martín Prieto.

Etiquetas:

29 octubre, 2025 por Policiales

También te puede interesar...

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

RADIO NOTICIAS EN VIVO

Publicidad

Medios



Archivos

Contador