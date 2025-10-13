El pasado sábado, Las Toninas fue sede del Festival Proyecto Juventudes, una jornada llena de música, arte, cultura urbana y participación ciudadana. Más de 500 jóvenes y vecinos se acercaron al Centro Cultural y Plaza local para ser parte de una propuesta que tuvo como protagonistas a las nuevas generaciones del Partido de La Costa.

El evento fue encabezado por el intendente Dr. Juan de Jesús y contó con la presencia de la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, quien destacó en sus redes:

“Participamos junto al intendente de @muni.lacosta, @juandejesusok, del Proyecto Juventudes, un espacio donde las y los jóvenes son protagonistas. Fue una jornada increíble en el Centro Cultural y Plaza de #LasToninas, donde la cultura, el arte, la educación, la tecnología y las políticas públicas para las juventudes se encontraron para forjar el futuro.”

La Secretaría de Desarrollo Social del municipio definió el evento como una verdadera fiesta juvenil, señalando que:

“¡El Festival Juventudes fue una LOCURA! Baile, freestyle, bandas en vivo, arte y mucha vibra joven 🔥 … ¡La juventud está más viva que nunca!”

Durante la jornada hubo shows en vivo, freestyle, stands con propuestas de distintos puntos del distrito, actividades culturales, tecnológicas y educativas, además de una transmisión en vivo por streaming para ampliar el alcance del evento.

El Festival se enmarca en una estrategia más amplia de políticas públicas orientadas a la inclusión juvenil, impulsadas desde el gobierno local y acompañadas por sectores nacionales. En ese sentido, Tolosa Paz remarcó:

“Seguimos trabajando para que cada joven de la Provincia tenga las herramientas para crecer, soñar y construir su realidad.”

La actividad formó parte del calendario de octubre en La Costa, que además incluyó la correcaminata “Octubre Rosa” en Santa Teresita, también con participación institucional activa.