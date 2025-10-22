La Costa volvió con 16 medallas y 3 menciones de los Juegos Bonaerenses

Con una delegación de más de 230 costeros y costeras entre atletas, entrenadores y acompañantes, el Partido de La Costa tuvo una destacada actuación en la 34ª edición de los Juegos Bonaerenses, cuyas finales se desarrollaron en Mar del Plata del 13 al 18 de octubre.

En una competencia que reunió a más de 30 mil bonaerenses de los 135 municipios, La Costa volvió a ubicarse entre las delegaciones más premiadas del interior provincial.

La delegación costera obtuvo un total de 16 medallas, 6 de oro, 6 de plata y 4 de bronce, y 3 menciones especiales, reflejo de un trabajo continuo que combina inclusión, formación y excelencia.

Los logros llegaron desde el atletismo, la natación, el parabadminton, el ajedrez y la cultura, con representación de jóvenes y adultos mayores de distintas localidades del distrito.