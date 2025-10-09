El fin de semana largo ya se empieza a vivir en el Partido de La Costa, y con él llega una agenda cargada de actividades culturales, celebraciones tradicionales y experiencias al aire libre, pensadas tanto para quienes nos visitan como para quienes vivimos acá todo el año.

Con propuestas distribuidas en distintas localidades, todas libres y gratuitas, este finde se convierte en una excelente oportunidad no solo para disfrutar, sino también para recomendar, compartir y hacer circular la experiencia local.

Desde MdA Noticias, queremos destacar que estos eventos no solo son entretenimiento: también generan movimiento económico, fortalecen el turismo y dan vida a nuestros espacios públicos. Por eso es clave que comerciantes, vecinos y vecinas también se sumen a la difusión y al disfrute.

Qué podés hacer este finde en La Costa

🟠 Viernes 10

Mar de Ajó : desde las 11:00, encuentro “Palabras de mar y arena” en Lebensohn 290.

: desde las 11:00, encuentro “Palabras de mar y arena” en Lebensohn 290. Santa Teresita : 16:00, apertura de la muestra “Embarcados en un viaje anticolonial” en la Carabela.

: 16:00, apertura de la muestra “Embarcados en un viaje anticolonial” en la Carabela. San Clemente: arranca la Fiesta Nacional de la Corvina Negra en Plaza Pereira.

🟠 Sábado 11

San Clemente : 11:00, visita guiada al Vivero Cosme Argerich.

Desde las 18:00, desfile institucional y espectáculos por la Corvina Negra.

: 11:00, visita guiada al Vivero Cosme Argerich. Desde las 18:00, desfile institucional y espectáculos por la Corvina Negra. Mar del Tuyú : comienza el 2º Festival Diversidad Cultural, desde el mediodía.

: comienza el 2º Festival Diversidad Cultural, desde el mediodía. Las Toninas : 14:00, jornada del Proyecto Juventudes.

: 14:00, jornada del Proyecto Juventudes. Santa Teresita: sigue la muestra anticolonial de 15:00 a 18:00.

🟠 Domingo 12

Santa Teresita : 10:00, correcaminata y zumba por “Octubre Rosa” (Costanera y 39). 15:00, peña folklórica en el Parador Municipal. Sigue la muestra en la Carabela.

: San Clemente : 11:00, nueva visita guiada al vivero. Desde las 17:00, shows en Plaza Pereira.

: San Bernardo : 13:00 a 19:00, “La Costa Geek” en el Multicultural.

:

La invitación está hecha

Cada fin de semana La Costa ofrece opciones para salir, encontrarse, recorrer y descubrir. Es clave que como residentes valoremos y recomendemos todo lo que tenemos cerca, porque eso también hace crecer al turismo, al comercio local y al vínculo con quienes nos visitan.

Desde ferias, peñas, muestras, hasta festivales y visitas guiadas: hay propuestas para todos los gustos, edades y bolsillos. Solo hay que animarse a salir, a disfrutar y a invitar a otros a hacerlo.

💬 ¿Tenés un comercio? ¿Recibís turistas? Recomendales estas actividades. Entre todos, hacemos que La Costa se siga moviendo.