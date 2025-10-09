Fin de semana largo en La Costa: cultura, fiesta y propuestas para disfrutar y compartir

image 6 1

El fin de semana largo ya se empieza a vivir en el Partido de La Costa, y con él llega una agenda cargada de actividades culturales, celebraciones tradicionales y experiencias al aire libre, pensadas tanto para quienes nos visitan como para quienes vivimos acá todo el año.

Con propuestas distribuidas en distintas localidades, todas libres y gratuitas, este finde se convierte en una excelente oportunidad no solo para disfrutar, sino también para recomendar, compartir y hacer circular la experiencia local.

Desde MdA Noticias, queremos destacar que estos eventos no solo son entretenimiento: también generan movimiento económico, fortalecen el turismo y dan vida a nuestros espacios públicos. Por eso es clave que comerciantes, vecinos y vecinas también se sumen a la difusión y al disfrute.

Qué podés hacer este finde en La Costa

🟠 Viernes 10

  • Mar de Ajó: desde las 11:00, encuentro “Palabras de mar y arena” en Lebensohn 290.
  • Santa Teresita: 16:00, apertura de la muestra “Embarcados en un viaje anticolonial” en la Carabela.
  • San Clemente: arranca la Fiesta Nacional de la Corvina Negra en Plaza Pereira.

🟠 Sábado 11

  • San Clemente: 11:00, visita guiada al Vivero Cosme Argerich.
    Desde las 18:00, desfile institucional y espectáculos por la Corvina Negra.
  • Mar del Tuyú: comienza el 2º Festival Diversidad Cultural, desde el mediodía.
  • Las Toninas: 14:00, jornada del Proyecto Juventudes.
  • Santa Teresita: sigue la muestra anticolonial de 15:00 a 18:00.

🟠 Domingo 12

  • Santa Teresita:
    • 10:00, correcaminata y zumba por “Octubre Rosa” (Costanera y 39).
    • 15:00, peña folklórica en el Parador Municipal.
    • Sigue la muestra en la Carabela.
  • San Clemente:
    • 11:00, nueva visita guiada al vivero.
    • Desde las 17:00, shows en Plaza Pereira.
  • San Bernardo:
    • 13:00 a 19:00, “La Costa Geek” en el Multicultural.

La invitación está hecha

Cada fin de semana La Costa ofrece opciones para salir, encontrarse, recorrer y descubrir. Es clave que como residentes valoremos y recomendemos todo lo que tenemos cerca, porque eso también hace crecer al turismo, al comercio local y al vínculo con quienes nos visitan.

Desde ferias, peñas, muestras, hasta festivales y visitas guiadas: hay propuestas para todos los gustos, edades y bolsillos. Solo hay que animarse a salir, a disfrutar y a invitar a otros a hacerlo.

💬 ¿Tenés un comercio? ¿Recibís turistas? Recomendales estas actividades. Entre todos, hacemos que La Costa se siga moviendo.

