El fin de semana largo ya se empieza a vivir en el Partido de La Costa, y con él llega una agenda cargada de actividades culturales, celebraciones tradicionales y experiencias al aire libre, pensadas tanto para quienes nos visitan como para quienes vivimos acá todo el año.
Con propuestas distribuidas en distintas localidades, todas libres y gratuitas, este finde se convierte en una excelente oportunidad no solo para disfrutar, sino también para recomendar, compartir y hacer circular la experiencia local.
Desde MdA Noticias, queremos destacar que estos eventos no solo son entretenimiento: también generan movimiento económico, fortalecen el turismo y dan vida a nuestros espacios públicos. Por eso es clave que comerciantes, vecinos y vecinas también se sumen a la difusión y al disfrute.
Qué podés hacer este finde en La Costa
🟠 Viernes 10
- Mar de Ajó: desde las 11:00, encuentro “Palabras de mar y arena” en Lebensohn 290.
- Santa Teresita: 16:00, apertura de la muestra “Embarcados en un viaje anticolonial” en la Carabela.
- San Clemente: arranca la Fiesta Nacional de la Corvina Negra en Plaza Pereira.
🟠 Sábado 11
- San Clemente: 11:00, visita guiada al Vivero Cosme Argerich.
Desde las 18:00, desfile institucional y espectáculos por la Corvina Negra.
- Mar del Tuyú: comienza el 2º Festival Diversidad Cultural, desde el mediodía.
- Las Toninas: 14:00, jornada del Proyecto Juventudes.
- Santa Teresita: sigue la muestra anticolonial de 15:00 a 18:00.
🟠 Domingo 12
- Santa Teresita:
- 10:00, correcaminata y zumba por “Octubre Rosa” (Costanera y 39).
- 15:00, peña folklórica en el Parador Municipal.
- Sigue la muestra en la Carabela.
- San Clemente:
- 11:00, nueva visita guiada al vivero.
- Desde las 17:00, shows en Plaza Pereira.
- San Bernardo:
- 13:00 a 19:00, “La Costa Geek” en el Multicultural.
La invitación está hecha
Cada fin de semana La Costa ofrece opciones para salir, encontrarse, recorrer y descubrir. Es clave que como residentes valoremos y recomendemos todo lo que tenemos cerca, porque eso también hace crecer al turismo, al comercio local y al vínculo con quienes nos visitan.
Desde ferias, peñas, muestras, hasta festivales y visitas guiadas: hay propuestas para todos los gustos, edades y bolsillos. Solo hay que animarse a salir, a disfrutar y a invitar a otros a hacerlo.
💬 ¿Tenés un comercio? ¿Recibís turistas? Recomendales estas actividades. Entre todos, hacemos que La Costa se siga moviendo.