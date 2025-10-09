Aguas Verdes | Abrió la Escuela Municipal de Gimnasia Artística en el Polideportivo

Ya está funcionando la nueva Escuela Municipal de Gimnasia Artística en el Polideportivo de Aguas Verdes. La propuesta ofrece a las familias aprender la disciplina junto al equipamiento de primera categoría que pone a disposición la Federación Bonaerense de Gimnasia Artística, a través del convenio firmado junto a la Municipalidad de La Costa para que el espacio también pueda funcionar como sede para los eventos de la organización.

“El Convenio con la Federación Bonaerense de Gimnasia Artística trajo muchísimos beneficios, todo el equipamiento quedó en La Costa, que es de primer nivel. Son muy pocos lugares en el país que pueden abrir una la Escuela Municipal de Gimnasia Artística de estas características”, destacó el subsecretario de Deportes, Gustavo Leiva.

“Esto también apunta a fomentar el turismo como sede de eventos. Van 7 torneos este año, en uno de ellos hubo 1800 nenas inscriptas de toda la Provincia, si a eso le sumamos que vienen con la familia, más entrenadores, estamos hablando de más de 5 mil personas, lo cual da un buen ingreso para alojamientos, mercados y comercios. Estamos muy contentos por la comunidad de Aguas Verdes, es movimiento todo el año”, explicó Leiva.

En el inicio de la actividad, la profesora de gimnasia artística Luciana Corbalán, comentó: “Tuvimos muchas nenas inscriptas, por eso dividimos en tres grupos de acuerdo a las edades. Estamos de lunes a jueves por la tarde. Los invitamos a que se acerquen para inscribirse, no hace falta que tengan experiencia, acá nos divertimos y aprendemos jugando”.