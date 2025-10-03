Curso de manipulación de alimentos en Lucila del Mar

El próximo viernes 17 de octubre, de 9.00 a 13.00 horas, se dictará en Lucila del Mar un nuevo Curso de Manipulación de Alimentos, organizado por el Centro de Formación Laboral Nº 401 de La Costa junto al Instituto Provincial de Formación Laboral (IPFL).
La capacitación tendrá lugar en la sede del CFL (km 340,5 de la Ruta 11) y al finalizar permitirá obtener el Carnet Provincial de Manipulador de Alimentos, documento oficial requerido para todas aquellas personas que trabajen en la elaboración, manipulación, fraccionamiento, almacenamiento, transporte, distribución y venta de alimentos.
Requisitos para la inscripción
Quienes deseen participar deberán presentar:
– Fotocopia de certificado de estudios.
– Fotocopia de DNI.
– Foto carnet.
Además tendrán que completar la inscripción previa a través del siguiente enlace:
Informes y consultas
Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al teléfono del CFL 401: (02257) 46-8134.