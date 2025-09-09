¿Quiénes son? El nuevo HCD de La Costa 2025

La política costera se renueva el 10 de diciembre de 2025, pero la pregunta inmortal de Moria Casán flota en el aire como perfume importado: “¿Quiénes son?”.

Porque entre bancas nuevas, traiciones viejas y reacomodamientos de telenovela, el Honorable Concejo Deliberante de La Costa promete más giros que una serie de Netflix con final abierto.

La nueva camada

Fuerza Patria trae a Gabriela Demaría, Fernando Latorre, Ariana González y Rodrigo Fierro. Entran como protagonistas de temporada, con libreto en mano y ganas de escena.

La Libertad Avanza suma a Marcela González, Francisco Junco (no “Junto”), y Elizabeth Villalba. Prometen discusiones más picantes que sobremesa con suegros.

Somos Buenos Aires mete a Daniel López y Yamila Cóppola, conformando un nuevo bloque con aire renovado.

Bancas con historia

Y hablando de telenovela, la banca de Mónica Correa merece su propio spin-off.

Primero acompañó a Evangelina Cordone en el armado de Acción Vecinal, rompiendo con Patricia Bullrich y pateando el tablero a lo grande. Pero Correa no soltó la banca: decidió honrar lo que los votantes le dieron en su momento y no renunció para dejar lugar a otro de la lista. La discusión eterna se reeditó: ¿la banca es de la persona o del partido? Ella respondió con un gesto digno de Moria: “Si querés llorar, llorá”.

Juan Carlos De Conti, por su parte, entró de la mano de la alianza Cambiemos gracias a un acuerdo que tejieron Flavia “la Senadota” Delmonte y Daniel López. Lo curioso es que hoy nadie sabe si sigue alineado con Delmonte, si se amigó con otro espacio o si juega al misterio. En cualquier caso, su origen político lo ubica en la misma góndola que Correa: los que llegaron con otros, pero hoy caminan solos.

Con Rocío Tedesco en reemplazo de Martín Fernández se arma otro culebrón. Se supone que Tedesco se sumará a Somos Buenos Aires, sería lo esperable, aunque nada está dicho.

El que se bajó del reparto fue Gonzalo Barraza, más parecido a esos actores de novela que desaparecen de un capítulo al otro sin explicación del guionista. El 10 de diciembre, veremos si tiene ofertas para una nueva temporada.

La incógnita del poder

El dato frío: el HCD tiene 18 bancas y para elegir presidente hace falta mayoría simple, es decir, 10 votos. El actual titular, Ezequiel Caruso, sigue sentado en la silla grande. La pregunta es si después de diciembre esa silla será trono, sillón eléctrico o asiento prestado.

Epílogo karateca

Entre las nuevas incorporaciones, los viejos conocidos que mutan de camiseta y las alianzas que se hacen y deshacen, la escena política del Partido de La Costa parece más casting de reality que deliberación legislativa.

La última palabra, como siempre, la tiene Moria. Y como dice el saber popular: “¿Querés conocer a alguien? Prestale los votos”.

“¿Quiénes son?”

La respuesta recién empieza a escribirse a partir del 10 de diciembre de 2025.