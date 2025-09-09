Estudiantes de Enfermería avanzan en su formación universitaria en el Partido de La Costa

La Escuela Italiana de Santa Teresita fue sede de un encuentro con más de 90 estudiantes de la Licenciatura en Enfermería, un programa desarrollado en articulación con la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Esta carrera constituye un hito en la formación profesional de enfermeras, al fortalecer el sistema de salud local y ampliar las oportunidades educativas en el Partido de La Costa.

Una parte de estas estudiantes ya se desempeña en hospitales y centros de salud del distrito. Gracias a esta propuesta académica podrán obtener el título de licenciadas en un ciclo de dos años con cuatro módulos, que reconoce y valida la experiencia laboral previa. Actualmente, el sistema de salud local cuenta con más de 300 enfermeras entre auxiliares, técnicas y licenciadas. La meta es que todas puedan acceder al grado universitario.

Durante la visita, el intendente Juan de Jesús destacó la importancia de esta instancia de formación: “La enfermería es el alma mater de los hospitales, del cuidado, de las familias y de la comunidad. Adquirir conocimientos da fuerza, coraje y herramientas para enfrentar situaciones complejas, mejorando la calidad de atención en nuestros hospitales y centros de salud”, señaló.

Asimismo, se valoró el reconocimiento de los hospitales de Santa Teresita y Mar de Ajó como asociados a la Facultad de Medicina de la UBA, en virtud de la calidad y la idoneidad de su personal para formar y transmitir conocimientos.