El Peronismo sumó y mucho en la Legislatura Bonaerense

Fuerza Patria, ponía en juego 29 bancas en la Legislatura y no sólo las retuvo, sino que sumó cinco más, dos diputados y tres senadores.

De esta manera, ingresarán 21 nuevos diputados y 13 senadores, que se sumarán a los legisladores con mandatos hasta 2027.

En la Cámara de Diputados, el bloque oficialista alcanzará los 39 escaños desde diciembre, mientras que en el Senado tendrá 24 lugares (la totalidad de la Cámara Alta son 46 senadores), lo que le otorga el quórum propio por primera vez desde 2019 y está a 7 voluntades de tener los dos tercios.

Fuente Infocielo