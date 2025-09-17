El próximo sábado a las 20 horas, el Espacio Multicultural de San Bernardo será escenario del estreno de la comedia musical “Mamma Mía”, interpretada por el grupo de teatro musical El Agite. La función tendrá entrada libre y gratuita y está recomendada para mayores de 12 años.

La propuesta, dirigida por la profesora de canto Marcia Cussi, marca un nuevo paso para el taller de comedia musical que funciona en el espacio desde hace años bajo la órbita de la Dirección de Inclusión Juvenil. “Este proyecto surgió con la idea de ofrecer un espacio creativo único en la región”, recordó Cussi, quien detalló que el grupo ya llevó a escena obras como Coco, Hércules, Encanto y Cuentos Revueltos.

Con un elenco de 19 artistas en escena, entre protagonistas y coro, la adaptación de Mamma Mía demandó un año y medio de preparación. La obra tendrá una duración aproximada de 1 hora 20 minutos, con una puesta escenográfica más elaborada que en producciones anteriores.

“Es la primera vez que nos animamos a hacer una comedia musical para adultos. La propuesta está atravesada por números cantados y coreografías, lo que la hace mucho más rica desde lo artístico”, explicó Cussi en una nota realizada en TVC 5 Mar de Ajó.

El taller de comedia musical de El Agite permanece abierto para quienes quieran sumarse. Los encuentros se realizan los sábados de 16 a 19 horas en el propio Multicultural de San Bernardo.

La cita de este sábado se presenta como una oportunidad única para disfrutar de un espectáculo de gran nivel, hecho por artistas locales y con acceso gratuito para toda la comunidad.