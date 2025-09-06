«Habíamos pensando en este encuentro antes de todas las problematicas que tenemos con la discapacidad»

El Partido de La Costa fue sede del 1º Encuentro de Organizaciones por la Discapacidad, una jornada impulsada por la Secretaría de Desarrollo Social y Familia, a través del Área de Discapacidad, que tuvo como eje central la construcción de lazos y el fortalecimiento del trabajo colectivo.

Entre los avances, se destacó la propuesta de conformar una Red Local de Organizaciones y la creación de un recursero colectivo con información actualizada sobre servicios, prestaciones y recursos vinculados a la discapacidad en La Costa, junto a una agenda de eventos y actividades futuras.

En este marco, la Directora del Área de Discapacidad, Viviana Gabriele, subrayó a RN:

Habíamos pensando en este encuentro antes de todas las problematicas que tenemos con la discapacidad.

