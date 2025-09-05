En un informe realizado por Radio Noticias Web FM 105.7, se brindaron los detalles del 1º Encuentro de Organizaciones por la Discapacidad, un espacio impulsado por la Secretaría de Desarrollo Social y Familia del Partido de La Costa, a través del Área de Discapacidad.

Durante la entrevista, se subrayaron dos iniciativas centrales surgidas del encuentro: la conformación de una Red Local de Organizaciones por la Discapacidad y la creación de un recursero colectivo, una herramienta compartida que incluirá información actualizada sobre servicios, prestaciones y recursos disponibles en el distrito. También se dispuso el diseño de una agenda colaborativa de eventos futuros.

La directora del Área de Discapacidad, Viviana Gabriele, remarcó que “el encuentro nos mostró la fuerza del trabajo colectivo. Escuchar a cada organización nos permitió reconocer necesidades comunes y oportunidades de colaboración. Lo más valioso fue confirmar que existe una voluntad compartida de sostener este espacio en el tiempo y avanzar hacia acciones conjuntas que fortalezcan nuestro propósito común…”. Además, agregó que “el desafío hacia adelante será sostener y consolidar estos lazos, porque sólo en red se pueden garantizar más apoyos, más accesibilidad y una comunidad para todos y todas”.

Este primer encuentro, realizado en el marco de la Municipalidad de La Costa, marca el inicio de un camino de coordinación territorial entre las instituciones que trabajan por la discapacidad. La cobertura completa fue realizada por Radio Noticias Web FM 105.7, si queres ver la nota publicada en el canal de Youtube ingresa aquí.