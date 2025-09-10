La nadadora costera Clara Lagos triple campeona nacional en Entre Ríos

Entre los días 28 y 30 del mes de agosto, se desarrolló en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, el tercer torneo correspondiente a la Liga Paralímpica de Natación. En este destacado certamen, la nadadora Clara Lagos, representante de la Escuela Municipal de Natación Adaptada, logró una sobresaliente actuación que la consagró como triple campeona nacional.

La atleta obtuvo el primer puesto en tres disciplinas: 50 metros libres, 100 metros libres y 100 metros espalda, reafirmando no solo su excelente nivel competitivo, sino también el sostenido compromiso con su preparación y rendimiento deportivo.

El evento, de relevancia en el calendario nacional de la disciplina, sirvió como cierre oficial de una nueva concentración del preseleccionado argentino de natación paralímpica, en el marco de su preparación para los próximos compromisos internacionales.