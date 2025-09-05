Campaña de Vacunación Antirrábica en Veterinarias Adheridas de San Clemente

La Dirección de Zoonosis del Partido de La Costa continúa fomentando la Campaña Gratuita de Vacunación Antirrábica 2025, una acción clave para la prevención de la rabia y el cuidado integral de la salud pública. Esta iniciativa, que se realiza anualmente en distintas localidades del distrito.

En esta oportunidad se informa a la población que a partir del día 8 de septiembre, y en el marco de la Campaña se encuentra disponible la aplicación de la Vacuna Antirrábica de forma gratuita en las siguientes Veterinarias Adheridas de la localidad de San Clemente del Tuyú: