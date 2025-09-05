Campaña de Vacunación Antirrábica en Veterinarias Adheridas de San Clemente

La Dirección de Zoonosis del Partido de La Costa continúa fomentando la Campaña Gratuita de Vacunación Antirrábica 2025, una acción clave para la prevención de la rabia y el cuidado integral de la salud pública. Esta iniciativa, que se realiza anualmente en distintas localidades del distrito.
En esta oportunidad se informa a la población que a partir del día 8 de septiembre, y en el marco de la Campaña se encuentra disponible la aplicación de la Vacuna Antirrábica de forma gratuita en las siguientes Veterinarias Adheridas de la localidad de San Clemente del Tuyú:
- «Veterinaria de la Bahía”
Dirección: Av. III n°2062
Teléfono: (2252)-526776
Horarios: lunes a viernes de 9hs a 13hs.
- Veterinaria “El Badajo”
Dirección: Diagonal 18 n°3030 (esquina Av. Talas del Tuyu)
Teléfono: (2252)-521390
Horarios: lunes a viernes de 9hs a 17hs.
- Veterinaria “La Herradura”
Dirección: Av. San Martin n°161
Teléfono: (2257)-637405
Horarios: lunes a viernes de 10:30 a 12:30hs/17:30 a 20hs
Sábado de 10:30 a 12hs.
- Veterinaria “Arca de Noe”
Dirección: Av. Costanera & Calle 4 Sur
Teléfono: (2252)-529075/(2252)-402098
Horarios: lunes a viernes de 10 a 12hs/17 a 20hs