Campaña de Vacunación Antirrábica en Veterinarias Adheridas de San Clemente

vacuna antirrabia

La Dirección de Zoonosis del Partido de La Costa continúa fomentando la Campaña Gratuita de Vacunación Antirrábica 2025, una acción clave para la prevención de la rabia y el cuidado integral de la salud pública. Esta iniciativa, que se realiza anualmente en distintas localidades del distrito.

En esta oportunidad se informa a la población que a partir del día 8 de septiembre, y en el marco de la Campaña se encuentra disponible la aplicación de la Vacuna Antirrábica de forma gratuita en las siguientes Veterinarias Adheridas de la localidad de San Clemente del Tuyú:

  • «Veterinaria de la Bahía”
    Dirección: Av. III n°2062
    Teléfono: (2252)-526776
    Horarios: lunes a viernes de 9hs a 13hs.
  • Veterinaria “El Badajo”
    Dirección: Diagonal 18 n°3030 (esquina Av. Talas del Tuyu)
    Teléfono: (2252)-521390
    Horarios: lunes a viernes de 9hs a 17hs.
  • Veterinaria “La Herradura”
    Dirección: Av. San Martin n°161
    Teléfono: (2257)-637405
    Horarios: lunes a viernes de 10:30 a 12:30hs/17:30 a 20hs
    Sábado de 10:30 a 12hs.
  • Veterinaria “Arca de Noe”
    Dirección: Av. Costanera & Calle 4 Sur
    Teléfono: (2252)-529075/(2252)-402098
    Horarios: lunes a viernes de 10 a 12hs/17 a 20hs

Etiquetas:

5 septiembre, 2025 por Locales Salud

También te puede interesar...

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

RADIO NOTICIAS EN VIVO

Publicidad

Medios



Archivos

Contador