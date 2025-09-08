Con el 100 % de las mesas escrutadas, en las elecciones legislativas 2025 del Partido de La Costa, Fuerza Patria, liderada por Gabriela Demaría, obtuvo el 36,58 % de los votos (17.516 sufragios). Le siguieron La Libertad Avanza, con 24,44 % (11.704 votos), y Somos Buenos Aires (Dani López), con 19,02 % (9.106 votos). Más abajo quedaron fuerzas como Hacemos La Costa, Nuevos Aires, Frente de Izquierda – Unidad, y otras.

El nivel de participación fue alto: de los 50.056 votos emitidos, el 99,87 % fueron válidos; el 95,64 % afirmativos, el 4,23 % en blanco y solo el 0,12 % impugnados.

“Fue una jornada donde la comunidad se expresó con claridad. Vamos a trabajar para honrar ese respaldo”, sostuvieron quienes acompañan a Gabriela Demaría.

El nuevo Concejo Deliberante se configura con cuatro bancas para Fuerza Patria, tres para La Libertad Avanza y dos para Somos Buenos Aires. Mientras con los tres consejeros escolares en juego quedan para Fuerza Patria.

Cobertura especial con cierre político en La Costa

La cobertura informativa corrió por cuenta de Radio Noticias Web, TVC 5, Canal 5 de San Clemente, Cadena Virtual FM y otros medios locales. El programa especial concluyó con la presencia de Gabriela Demaría, el intendente Juan De Jesús, el diputado provincial Juan Pablo De Jesús, el referente Guillermo Favale (Frente Renovador), funcionarios y militantes de Fuerza Patria.

Resultados a senadores provinciales y reparto de bancas

En la categoría de senadores provinciales por la Quinta Sección (donde se encuentra La Costa), la victoria también fue para Fuerza Patria, con 18.167 votos (41,26 %), seguida por La Libertad Avanza, con 13.568 votos (30,81 %), mientras que Somos Buenos Aires obtuvo 8.156 votos (18,52 %).

En el esquema de bancas en juego —5 asientos por sección en estas elecciones—, La Libertad Avanza se impone con 3 senadores, mientras que Fuerza Patria se queda con 2. De este modo, Libertad Avanza suma presencia directa en el Senado provincial desde esta sección.

A nivel provincial, La Libertad Avanza solo se impuso en dos de las ocho secciones electorales —la Quinta y la Sexta— mientras que Fuerza Patria se impuso en las seis restantes