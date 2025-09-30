Cronología de un mensaje inquietante en Aguas Verdes

Un docente de Aguas Verdes denunció haber recibido un mensaje intimidante en la puerta de su casa, y el hecho es investigado como posible amenaza simple. Aunque todavía no hay elementos firmes que permitan esclarecer el móvil del hecho, el caso generó repercusión en ámbitos educativos y organizaciones de derechos humanos.

El episodio ocurrió en la madrugada del domingo, en una vivienda ubicada en una zona residencial de La Lucila del Mar, Partido de La Costa. Según el testimonio de la víctima, identificada como Nicolás Jesús Monje, al despertar encontró una bolsa negra cerrada en la reja de su casa. En el interior había dos botellas envueltas en cinta adhesiva, una de ellas rota, junto a un encendedor.

Monje radicó la denuncia en la Comisaría de La Lucila del Mar, señalando que interpretó el hallazgo como una “amenaza con características mafiosas”. Según expresó, no había recibido advertencias previas, pero vinculó lo ocurrido con su actividad como docente y militante de derechos humanos, en el contexto de una asamblea vecinal convocada para ese mismo día.

La investigación y las dudas

Fuentes policiales consultadas indicaron que el objeto no contenía sustancias inflamables ni dispositivos que permitan considerarlo un explosivo casero. “Lo que se encontró es material doméstico, no elementos que a primera vista constituyan un artefacto peligroso”, detalló un efectivo con conocimiento del caso.

Desde el ámbito judicial, la causa fue caratulada como “averiguación de ilícito”, una figura habitual cuando los hechos aún no permiten encuadrar una tipificación más concreta. “No se descarta ninguna hipótesis, pero hasta el momento no hay pruebas que permitan confirmar una amenaza directa, ni se registraron episodios similares en la zona”, indicó una fuente del Ministerio Público Fiscal.

Los investigadores analizan cámaras de seguridad de domicilios vecinos, aunque la cuadra no contaría con dispositivos municipales o del Centro de Monitoreo, lo que complica la reconstrucción de los movimientos nocturnos.

Repercusiones y repudios

La agrupación H.I.J.O.S. Regional La Costa repudió el hecho mediante un comunicado en redes sociales, donde afirmó: “Queremos expresar nuestro repudio y preocupación ante el mensaje mafioso recibido por el compañero Nicolás Monje”. También lo calificaron como un intento de intimidación hacia quienes se organizan colectivamente.

Sin embargo, en el plano institucional no se emitieron declaraciones oficiales del gobierno municipal ni de la Jefatura Distrital de Educación, aunque algunos referentes del ámbito educativo expresaron solidaridad de forma privada.

Nicolás Jesús Monje

Contexto social y político

El hecho ocurrió en un contexto de creciente participación vecinal en temas públicos en varias localidades de La Costa. Aún así, no se han registrado antecedentes recientes de amenazas o hechos similares contra docentes o activistas, según pudo confirmar este medio con fuentes policiales locales.

Por el momento, la causa sigue en etapa preliminar y no se descarta que el objeto haya sido colocado con intenciones no necesariamente vinculadas a una amenaza política o personal, aunque tampoco se descarta esa línea.

Nota: Si sos víctima o testigo de situaciones similares, podés hacer la denuncia en la comisaría más cercana o comunicarte con la línea gratuita del Ministerio Público Fiscal al 0800-222-5878.

Sobre el cierre de esta nota se publico que: El muñeco frente a la casa del docente era parte de una decoración escolar