Santana denuncia una «campaña sucia»

El Candidato a Concejal para las próximas elecciones legislativas en La Costa, Sergio Santana, habló en el aire de Radio Noticias sobre los ataques en redes que viene viviendo desde un perfil de la plataforma Facebook tanto el como su familia.

Santana manifestó su descontento, habló de «campaña sucia» y destacó:

Lamentablemente empezó y empezó muy mal, siempre han hecho campaña sucia, pero no tan grave (…) ya encargue a mi abogado que haga todo lo posible (…) están conectando con Evangelina Cordone y Alternativa Vecinal.

Los detalles