Las listas para las Elecciones del 7 de septiembre en el distrito

El Partido de La Costa se prepara para las elecciones legislativas del próximo 7 de septiembre, donde los vecinos elegirán concejales y consejeros escolares que representarán al distrito en el Concejo Deliberante y los Consejos Escolares durante los próximos cuatro años.

Catorce listas compiten por el Concejo Deliberante

  1. Gabriela Demaria – Alianza Fuerza Patria
  2. Alejandro Porta Aldana – Alianza Nuevos Aires
  3. Nora Marina Dominguez – Alianza Potencia
  4. Marcela Fabiana González – Alianza La Libertad Avanza
  5. Sergio Omar Santana – Unión y Libertad
  6. Daniel David Maestrello – Construyendo Porvenir
  7. Silvia Fernanda Pomilio – Alternativa Vecinal La Costa
  8. Daniel Hernán López – Somos Buenos Aires
  9. Maximiliano Leonel Verón – Partido Libertario
  10. Andrea Verónica Gimeno Leguizamón – Frente Patriota Federal
  11. Gabriel Antonio Velazco – Movimiento Avanzada Socialista
  12. Juan Manuel Ojeda – Hacemos La Costa
  13. Oscar Alberto Prioletta – Partido de La Costa Compromiso Vecinal
  14. Gustavo Arena – Frente de Izquierda y de los Trabajadores

7 agosto, 2025

