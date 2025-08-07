Las listas para las Elecciones del 7 de septiembre en el distrito

El Partido de La Costa se prepara para las elecciones legislativas del próximo 7 de septiembre, donde los vecinos elegirán concejales y consejeros escolares que representarán al distrito en el Concejo Deliberante y los Consejos Escolares durante los próximos cuatro años.
Catorce listas compiten por el Concejo Deliberante
- Gabriela Demaria – Alianza Fuerza Patria
- Alejandro Porta Aldana – Alianza Nuevos Aires
- Nora Marina Dominguez – Alianza Potencia
- Marcela Fabiana González – Alianza La Libertad Avanza
- Sergio Omar Santana – Unión y Libertad
- Daniel David Maestrello – Construyendo Porvenir
- Silvia Fernanda Pomilio – Alternativa Vecinal La Costa
- Daniel Hernán López – Somos Buenos Aires
- Maximiliano Leonel Verón – Partido Libertario
- Andrea Verónica Gimeno Leguizamón – Frente Patriota Federal
- Gabriel Antonio Velazco – Movimiento Avanzada Socialista
- Juan Manuel Ojeda – Hacemos La Costa
- Oscar Alberto Prioletta – Partido de La Costa Compromiso Vecinal
- Gustavo Arena – Frente de Izquierda y de los Trabajadores