Vacaciones | Más de 900 testeos de alcoholemia en La Costa

En el marco del programa municipal “Cuidar la Vida”, impulsado por el intendente Juan de Jesús, la Secretaría de Ordenamiento Urbano, a cargo de Adrián González, y el área de Tránsito, dirigida por Luciano Graña, desplegaron una intensa agenda de operativos viales durante las vacaciones de invierno, reforzando la prevención y sumando controles diurnos en todo el Partido de La Costa.

Del 15 al 28 de julio, se realizaron más de 900 testeos de alcoholemia en puntos estratégicos del distrito, en concordancia con la implementación de la Ley Nacional de Alcohol Cero, normativa que prohíbe conducir cualquier vehículo con presencia de alcohol en sangre.

Los resultados fueron los siguientes:

San Clemente del Tuyú: Se realizaron 320 controles, con 10 resultados positivos.

Zona Centro: Se concretaron 90 testeos, con 1 caso positivo y 6 retenciones preventivas por irregularidades documentales.

San Bernardo: En un operativo conjunto con la Policía, se realizaron 490 testeos, con 7 casos positivos. Se secuestraron 4 vehículos, incluyendo una moto, por alcoholemia positiva y falta de conductor responsable.