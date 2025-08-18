Mar de Ajó | Ya están funcionando más aulas nuevas en la Escuela de Bellas Artes

Se realizó la puesta en marcha de tres nuevas aulas y un salón de usos múltiples en la Escuela Municipal de Bellas Artes de Mar de Ajó, una institución educativa que fue inaugurada en el comienzo del ciclo lectivo de 2024 y que funciona con un anexo de la ya existente Bellas Artes de San Clemente.

Durante el evento, que encabezó el intendente Juan de Jesús, alumnos y alumnas de la institución realizaron presentaciones artísticas, compartiendo sus destrezas en canto y danza, acompañados por las familias y la comunidad educativa costera.

El proceso de ampliación del edificio forma parte de una segunda etapa, y apunta a fortalecer el proyecto educativo y cultural del establecimiento, acompañando el crecimiento sostenido de la matrícula y brindando mejores condiciones para el desarrollo de las actividades pedagógicas y artísticas.

El edificio se completará con una tercera etapa de trabajos que permitirán que la escuela pueda recibir a más de 500 estudiantes para la enseñanza de las materias comunes a todos los establecimientos de educación secundaria más las cursadas de talleres y materias artísticas, característicos de Bellas Artes.