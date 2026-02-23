Últimos días para acceder al pago anual de tasas con ahorro de hasta dos cuotas en La Costa

La Municipalidad de La Costa recordó que se encuentra vigente, hasta el 28 de febrero, la prórroga excepcional para adherir al beneficio de pago anual anticipado de las tasas municipales correspondientes al ejercicio 2026.
La medida permite a quienes cancelen el año completo antes de esa fecha acceder a un descuento equivalente a un mes por cada semestre, lo que representa un ahorro total de hasta dos cuotas. Asimismo, se informó que aquellos contribuyentes que no hayan abonado el primer semestre en término también podrán incorporarse al beneficio si optan por cancelar ambos semestres en conjunto antes del vencimiento establecido.
Desde el municipio destacaron que esta prórroga única apunta a brindar previsibilidad y acompañamiento a las economías familiares y comerciales, promoviendo el cumplimiento anticipado con un incentivo concreto. En este marco, el Banco Macro mantiene hasta el 22 de febrero la opción de abonar el pago anual en tres cuotas sin interés para quienes utilicen esa entidad.
Para facilitar el trámite, el pago puede realizarse de manera online a través del Portal de Trámites en tramites.lacosta.gob.ar/pagar, utilizando tarjeta de crédito o débito, código QR, Mercado Pago, PagoMisCuentas o Red Link.
Además, el canal de Atención al Contribuyente vía WhatsApp (2246-501000) amplió su horario de respuesta hasta las 20.00, con el objetivo de brindar asesoramiento ágil y personalizado durante estos últimos días de vigencia del beneficio.