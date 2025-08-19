La dirigente costera Roxana Cavallin volvió a mostrar cintura política y esta vez jugó fuerte: anunció en redes que firmó su candidatura a Diputada Nacional por La Libertad Avanza.

El posteo no fue inocente. Más que un anuncio, fue una jugada quirúrgica para marcar pertenencia a la tropa libertaria. Allí escribió: “Quiero compartirles con enorme orgullo e inmensa responsabilidad que firmé mi candidatura a Diputada Nacional por La Libertad Avanza. Gracias por la confianza Sr. Presidente @javiermilei, @karinamilei, @sebastianpareja y @alecarrancio”.

Traducido: “soy del palo, estoy alineada con los jefes y donde me toque voy a levantar las banderas libertarias del Javo”. Un mensaje con código interno para disipar cualquier duda sobre su fidelidad política.

Un pase de factura local

Pero además, su candidatura funciona como devolución de gentileza a la dirigencia costera que intentó bajarle el precio a “la jefa del espacio en lo local”. Desde el bloque opositor del HCD hasta algunos armadores que le jugaron por Mar del Plata y La Plata, todos movieron piezas para dejarla afuera. Y hoy, con la firma estampada en la lista nacional de la Provincia de Buenos Aires, más de uno quedó pagando.

Porque, seamos sinceros: cuando la ola libertaria empuja, es difícil resistirse. Y si no, que lo digan las “Evas de la vida” que en su momento hablaron pestes de La Ro, o los chicos que se la jugaron contra ella y ahora miran de reojo, casi con las partes al aire.

Un nuevo triunfo para Cavallin

El movimiento político de Cavallin se siente como un nuevo triunfo personal. Sí, algunos ya murmuran que “se subió al poni”, pero por ahora la dirigente costera disfruta del envión. Y ojo, que si encima gana con su lista local, la rosca promete ser de antología.

La pregunta que queda flotando es obvia: ¿dónde se irán a esconder todos los que se llenaron la boca bajándole el precio?