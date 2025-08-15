Juan Francisco Obiol recorre la 5ª sección y visita La Costa

El candidato a senador provincial por la Quinta sección electoral, Juan Francisco Obiol, continúa su agenda de recorridas por el territorio bonaerense y este fin de semana estuvo en el Partido de La Costa.

Obiol llegó para respaldar a Sergio Santana, quien busca regresar al Honorable Concejo Deliberante local, y fortalecer el trabajo conjunto entre el Senado provincial y el cuerpo deliberativo costero.

Con raíces familiares en Mar de Ajó, el dirigente señaló que su vínculo con la zona es de larga data y que “cada vez que puede, se hace un tiempo para visitar la ciudad y escuchar de primera mano las inquietudes de los vecinos y el sector productivo”.

El pasado domingo, Obiol había participado de la presentación oficial de los candidatos del espacio político en el distrito, donde destacó la importancia de construir equipos con representación local para defender los intereses de la región en la Legislatura bonaerense.