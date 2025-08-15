Mariana Marcerano deja la Policía para entrar en política

Mariana Marcerano, candidata en el séptimo lugar de la lista de La Libertad Avanza en el Partido de La Costa, anunció en redes sociales que deja su carrera policial para dedicarse de lleno a la política y representar a los efectivos desde el Honorable Concejo Deliberante.

En un video publicado en sus perfiles, la dirigente expresó:

“Hoy estoy dejando Policía, el gran amor de mi vida, para defender al policía que es el gran compañero de mi vida. Les quiero hablar a todos los policías del Partido de La Costa…”.

En su mensaje, Marcerano se dirigió a colegas en diferentes etapas de la carrera:

A los que recién comienzan , los instó a trabajar con vocación y espíritu de cuerpo.

, los instó a trabajar con vocación y espíritu de cuerpo. A quienes están en la mitad de su trayectoria , les reclamó no aceptar las dificultades actuales, como tener que “hacer dedo” para trasladarse al trabajo o a sus hogares, o la necesidad de sumar adicionales para llegar a fin de mes.

, les reclamó no aceptar las dificultades actuales, como tener que “hacer dedo” para trasladarse al trabajo o a sus hogares, o la necesidad de sumar adicionales para llegar a fin de mes. A los que se retiran, señaló que lo hacen “con el sueldo copado por los préstamos”.

Marcerano calificó a la Policía como una pasión que llevó “tres veces en sus entrañas”: por sus dos hijas y por su carrera en la fuerza. Aseguró que su objetivo en la política será “ser la voz” de los efectivos y sus familias, y pidió el acompañamiento al liderazgo local de Roxana Cavallini, jefa política del espacio.

La candidata anticipó que en los próximos días dará a conocer sus proyectos para el sector, que —según dijo— necesitan respaldo político para mejorar sus condiciones laborales y de vida.