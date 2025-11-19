Se realizaron jornadas de prevención por la Semana Mundial de la Diabetes en La Costa

En el marco del Día Mundial de la Diabetes se llevaron a cabo jornadas de prevención, detección y promoción del bienestar integral en distintos centros de salud del distrito.

Estas acciones contaron con la participación de equipos médicos locales, el área de Nutrición y Alimentación y la asociación ATLANSAD.

Las acciones estuvieron orientadas a informar, concientizar y acompañar a la comunidad en relación con esta enfermedad, mediante controles gratuitos y educación para el cuidado cotidiano de la salud.

Durante toda la semana se ofrecieron mediciones de glucemia y presión arterial, revisión de pies, evaluación nutricional, antropometría (peso, talla y circunferencia de cintura) y detección de factores de riesgo.

Además, se brindó educación diabetológica y alimentaria, con recomendaciones para la selección de alimentos, planificación de comidas y hábitos saludables.

En el Hospital Municipal de Mar de Ajó se sumó también la entrega de ensaladas de frutas como estrategia para promover el consumo de fibras y alimentos frescos.

Esta propuesta formó parte de la campaña “La diabetes y el bienestar», reforzando el rol de la prevención en la construcción de una vida saludable.