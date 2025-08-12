Así fue el inicio del Mes de la Niñez en La Costa

La Municipalidad de La Costa dio inicio al Mes de la Niñez 2025 con un fin de semana repleto de actividades gratuitas los días 9 y 10 de agosto. En San Clemente, La Lucila, Villa Clelia y Mar de Ajó, cientos de familias disfrutaron de propuestas pensadas para fomentar la diversión y fortalecer el encuentro comunitario.

Organizados por la gestión municipal a cargo de la Secretaría de Desarrollo Humano, Cultura y Comunidad, junto a instituciones barriales y voluntarios, los festejos reunieron a más de 7.500 personas, según datos oficiales.

Cada jornada incluyó un circuito de actividades lúdicas y culturales: juegos de kermesse con premios, acrobacias en estructuras aéreas, espectáculos infantiles, shows de artistas locales, personajes animados, inflables, meriendas comunitarias y bolsitas de golosinas para los más chicos.

Los festejos continuarán durante el próximo fin de semana:

Sábado 16 de agosto

Mar del Tuyú: Plaza de la Cultura y la Memoria (Calle 4 y 69).

Mar del Tuyú: Plaza General San Martín (Calle 94 y 4).

Domingo 17 de agosto

Santa Teresita: Plaza Santa Teresita (Calle 30 y 8).

Santa Teresita: Polideportivo Municipal (Calle 13 y 45).

El Mes de la Niñez culminará el 31 de agosto con un evento especial por el Día de las Infancias, que será transmitido en vivo por Canal 11 de La Costa y las redes sociales oficiales.