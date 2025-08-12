Son 14 listas | ¿El borracho son ellos o nosotros?

Son catorce. En la quiniela, el 14 es el borracho. Y ya sabés: dicen que los locos, los niños y los borrachos dicen la verdad. Bueno… acá estamos, a semanas de votar, y yo todavía no sé si el borracho son ellos que se presentan… o nosotros que seguimos votando.

Los nombres me los pasaron, y algunos ni me suenan. Está Daniel “Chiqui” Maesrello (Construyendo Porvenir), Maximiliano Veron Romero (Partido Libertario), María Astudillo (Valores Republicanos), Juani Ojeda (Hacemos La Costa Partido de La Costa), Matías Porta (Alianza Nuevos Aires), Nora Domínguez (Alianza Potencia), Marcela González (Alianza La Libertad Avanza), Gustavo Arena (Alianza Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad), Gabriela Demaría (Alianza Fuerza Patria), Daniel López (Alianza Somos Buenos Aires), Sergio Santana (Alianza Unión y Libertad), Oscar Prioletta (Compromiso Vecinal La Costa), Gabreo Velozo (Movimiento Avanzada Socialista) y Ariel Agustín Quiroz (Partido Frente Patriota Federal).

Algunos hacen vivos en Facebook, otros se sacan fotos con mates en Instagram… y uno que otro todavía debe pensar que TikTok es un tipo de café. Decime qué red social usás y te digo tu edad.

Yo no sé si proponen algo, o si esperan que uno vote por costumbre, porque en este pueblo siempre fue así: le dimos crédito, laburo y hasta aplausos a gente que no sabíamos de dónde venía ni qué había hecho, y que en febrero se tomaba el palo dejando todo por pagar.

Ahora nos dicen que el 7 de septiembre hay que ir a votar. Y yo me pregunto: ¿no será que, en esta historia, los que estamos medio borrachos somos nosotros… de tanto tragar promesas?