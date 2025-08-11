Cruce en redes por video de Marcela González de LLA

Un video publicado por la candidata a concejal en primer lugar de Libertad Avanza en el Partido de La Costa, Marcela González, desató un intenso cruce en redes sociales. La polémica comenzó cuando el dirigente justicialista y concejal mandato cumplido (entre tantas otras cosas) el Profesor Marcelo Pavka comentó la publicación con un mensaje que cuestionaba una afirmación del video: “Municipio urbano??? Pasaron 42 años… digo… es un dato…”.

En el mismo posteo, Pavka recordó: “En 1983, a raíz de problemas jurídicos surgidos con motivo de las elecciones, por no poder encuadrarse el ‘Municipio Urbano’ en la ley electoral, el 23 de mayo de 1983 se convierte en Partido de La Costa y tiene su primer gobierno propio elegido por el pueblo, en las elecciones del 30 de octubre de 1983”.

Mirá el video aquí:

La respuesta no tardó en llegar desde los comentarios, donde vecinos y militantes expresaron críticas, ironías y mensajes de apoyo a otras fuerzas políticas. Ariel Dodds escribió: “Y te dan cátedra de cómo gobernar sin saber siquiera dónde viven… perdónalos Señor, no saben lo que hacen ni lo que dicen”. Héctor “Chiky” Gram resumió su opinión en un “impresentables”.

Entre los mensajes de apoyo a Fuerza Patria, Silvia Vitoria publicó: “Vamos Fuerza Patria” junto a emojis y gráficos convocando a votar el 7 de septiembre. Por su parte, Oscar Lavila ironizó: “Y hay que disculparla, ayer habrá aterrizado en la Costa… traía dentro de ella el invasor ‘gobierno’ ilegítimo de la dictadura que llamó Municipio Urbano de la Costa”.

Otros usuarios como Mónica Nora Picco, Araceli Purita y Blanca Alderete calificaron el episodio como “improvisación” e “ignorancia política”. También hubo comentarios más mordaces, como el de Tomy De la Costa: “Por lo menos puso concejal con ‘c’, no sean tan exigentes”.

El intercambio dejó en evidencia cómo un detalle histórico mencionado fuera de contexto puede detonar una ola de reacciones políticas y personales, sobre todo en plena campaña electoral.