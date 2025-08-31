La jefa de Asesores del gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, afirmó que “este próximo 7 de septiembre hay una posibilidad de decirle a Milei y a todos los que lo acompañan que esa política en la provincia de Buenos Aires no entra”.

Las declaraciones fueron realizadas en Radio Provincia AM 1270, emisora que además se retransmite en el Partido de La Costa a través de FM 105.7 Radio Noticias, y cuya nota fue publicada en el portal www.radionoticiasweb.com.ar.

Durante la entrevista, Álvarez Rodríguez sostuvo: “esa política a los bonaerenses no nos sirve y queremos que cambie el rumbo de este gobierno”.

En ese sentido, defendió la gestión provincial y remarcó: “sabemos que es muy difícil porque tiene la convicción de hacerlo así, pero nosotros con Axel Kicillof mostramos que se puede hacer de otra manera, a pesar del ajuste y de la quita de fondos”.

La funcionaria apuntó además contra el recorte de recursos: “nos han quitado 12 billones de pesos, nos robaron a los bonaerenses en fondos de seguridad, de transporte, de jubilaciones, de salario docente y hasta recursos de la seguridad”.

Finalmente, Álvarez Rodríguez llamó a participar en las elecciones: “tenemos que seguir adelante y qué mejor que el día que uno puede votar y elegir libre, donde todos valemos uno y donde podemos cambiar el rumbo”.