La noche del sábado tuvo clima de acto político en San Bernardo, donde La Libertad Avanza abrió oficialmente su local partidario en Machado 107. La inauguración reunió a dirigentes, militantes y vecinos que acompañaron el lanzamiento de la campaña rumbo a las elecciones de septiembre y octubre.

La protagonista de la jornada fue Roxana Cavallini, ya confirmada como candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. En su discurso, marcó la importancia de la apertura de este espacio en el Partido de La Costa y llamó a consolidar el trabajo territorial de cara a la elección.

Junto a ella también tomaron la palabra Francisco Junco y Romina Arrojo, ambos candidatos a concejales en la lista local que competirá el próximo 7 de septiembre. Con tono de campaña, remarcaron la necesidad de sumar representación en el Concejo Deliberante y de ampliar la llegada de la fuerza a los distintos barrios de la región.

Entre los presentes se destacó la participación de la concejal Elizabeth Ferrín, además de dirigentes y referentes locales: Ricardo Arévalo (concejal), Natalia Salov (PAMI Santa Teresita), Guillermo Schulz (ANSES Mar de Ajó), Eitan Díaz Idaberry (Juventud La Costa), y los candidatos a concejales Elizabeth Villalba, Gastón Reggiani, Pedro Olivera, Marcerano Mariana, Atilio Ubieta y Lucas Sequeira (suplente).

También estuvieron presentes los postulantes a consejeros escolares Flavia Salov y Víctor Palacios, además de colaboradores cercanos como Darío, Narciso y Cristina, que acompañaron la organización del acto.

Alberto Vieyra, uno de los ganadores de los buzos sorteados, y Roxana Cavallini

El encuentro cerró con un momento distendido: el sorteo de dos buzos de La Libertad Avanza, que despertó entusiasmo entre los presentes y le dio un tono más cercano a la jornada política.

La inauguración en San Bernardo fue presentada como un paso clave en la estrategia local de La Libertad Avanza, con un mensaje claro: sumar presencia en el distrito y fortalecer la campaña en la Quinta Sección Electoral.