La jefa del espacio libertario en el Partido de La Costa y candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Roxana Cavallini, utilizó sus redes sociales para marcar la estrategia de cara a las elecciones del próximo 7 de septiembre.

En su mensaje, escribió: “El 7 de septiembre llevá la boleta que representa las ideas de la Libertad. Guillermo Montenegro, senador. Marcela González, concejal”.

La boleta violeta

El posteo de Cavallini busca reforzar la identificación de la militancia local con la propuesta de La Libertad Avanza, que se referencia directamente en el liderazgo nacional de Javier Milei. La fórmula presentada funciona como una síntesis: llevar la boleta libertaria completa es, en su lógica, respaldar tanto a los candidatos nacionales como a los locales que se alinean con la batalla cultural.

Señal de liderazgo

El hecho de que Cavallini sea quien baja la línea política desde sus redes refleja su rol dentro de la estructura costera. No solo encabeza la referencia nacional, sino que también se muestra como articuladora entre los nombres locales, apostando a consolidar el espacio como una alternativa fuerte en el distrito frente al actual oficialismo.