El deportista tenía previsto presentarse el próximo 28 de noviembre en un evento de combate en Pavón. Sin embargo, un accidente de moto le provocó algunos golpes que le impiden continuar con los entrenamientos y deberá permanecer en reposo médico.

Nahuel Galván no podrá participar del evento de combate previsto para el próximo 28 de noviembre en Pavón, luego de sufrir un accidente de moto que le provocó algunos golpes y le impide continuar con su preparación física.

La información fue comunicada públicamente por Paleta Chávez, quien aclaró que el deportista se encuentra bien, aunque necesita cumplir con reposo médico para recuperarse y evitar complicaciones.

Galván venía preparándose para la presentación, pero las consecuencias del accidente obligaron a modificar sus planes y dejar de lado, por el momento, la posibilidad de subir al ring.

Deberá priorizar su recuperación

Según explicó Chávez en su publicación, los golpes sufridos le impiden entrenar con normalidad, por lo que la indicación es descansar y respetar el período de recuperación.

En el mismo mensaje también buscó aclarar versiones que circulaban sobre la ausencia del peleador en el evento y remarcó que el motivo de su baja es exclusivamente el accidente.

Finalmente, agradeció a Morales por la invitación al encuentro deportivo y le dedicó un mensaje de aliento al deportista: “Vamos campeón, pronta recuperación”.

Por ahora, la prioridad para Nahuel Galván será recuperarse y volver a los entrenamientos cuando su estado físico se lo permita.

Fuente: publicación de Paleta Chávez en redes sociales.