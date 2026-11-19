ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, recordó que no se comunica para solicitar datos personales, claves o información bancaria a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, redes sociales o mensajes de texto. En el mismo sentido, aclaró que todas las consultas y los trámites de ANSES son gratuitos y no precisan de gestores ni intermediarios.

En este marco, toda publicación o comunicación que circule por fuera de los canales oficiales (web: anses.gob.ar/redes sociales: @ansesgob con la tilde de verificación junto al nombre) debe desestimarse de forma inmediata.

Esto se da en el contexto en los que existen personas que se hacen pasar por personal del organismo para pedirles a los ciudadanos que registren sus datos con el argumento de obtener beneficios económicos, razón por la cual se insiste en tomar los recaudos necesarios para evitar estas estafas.