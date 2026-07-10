Con una importante participación de vecinos, instituciones educativas, agrupaciones tradicionalistas y artistas locales, el Partido de La Costa celebró este 9 de Julio una nueva conmemoración del Día de la Independencia. La jornada tuvo como epicentro a Santa Teresita, donde el acto oficial y el tradicional Gran Pericón Nacional reunieron a cientos de personas.

Las actividades comenzaron por la mañana en la Plaza del Niño Jesús, con el acto protocolar encabezado por el intendente Juan de Jesús, acompañado por funcionarios, concejales, representantes de instituciones y vecinos. Luego se desarrolló el tradicional desfile cívico, del que participaron escuelas, entidades intermedias, fuerzas de seguridad y organizaciones de la comunidad.

Durante la mañana también funcionó una feria gastronómica y de emprendedores, que sumó movimiento a una jornada en la que muchos productores y artesanos locales pudieron ofrecer sus productos a residentes y visitantes.

Por la tarde, la celebración se trasladó a la Carabela de Santa Teresita, donde agrupaciones folclóricas de distintas localidades protagonizaron una nueva edición del Gran Pericón Nacional. La música en vivo y el baile popular completaron una propuesta abierta a toda la comunidad.

Más allá del acto patrio, el 9 de Julio volvió a mostrar una modalidad que el Municipio sostiene desde hace varios años: convertir las fechas históricas en espacios de encuentro para las familias, donde la cultura, las tradiciones y la producción local comparten protagonismo.

Con un clima que acompañó durante toda la jornada, la convocatoria volvió a confirmar el interés de vecinos y turistas por este tipo de celebraciones, que combinan identidad, participación comunitaria y un impulso para la actividad de emprendedores y comerciantes.