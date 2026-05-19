Lucas Vilar brilla en Asia | Top 10 mundial y cada vez más cerca del sueño olímpico

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El ciclista marajense Lucas Vilar completó una destacada gira internacional por Hong Kong y Malasia, consolidándose en la élite del ciclismo de pista a nivel mundial. Compitiendo de igual a igual contra los máximos referentes de la velocidad, el deportista surgido del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CEMARD) de La Costa logró meterse en el Top 10 en la modalidad Sprint y alcanzó el 15° lugar en Keirin durante la Copa del Mundo de Hong Kong.

La exigente gira continuó en la Copa del Mundo de Nilai (Malasia), donde Vilar finalizó en la 11ª posición en velocidad individual tras vencer al coreano Oh Je-seok en 1/16 de final, viéndose frenado en los octavos de final únicamente por una caída que le impidió escalar aún más alto. Con este gran desempeño, el ciclista costero sumó puntos vitales para el ranking de la Unión Ciclista Internacional (UCI), afianzando su camino y su preparación con la mira puesta en la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

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19 mayo, 2026 por Deportes

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